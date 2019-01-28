Группа ЛСР отчиталась о росте продаж на 44%

Девелоперская группа ЛСР отчиталась о росте продаж по итогам 2018 года в квадратных метрах и стоимости договоров.

В физическом выражении объем заключенных компанией контрактов вырос на 44% к 2017 году – до 1002 тыс. кв. м. А стоимость заключенных в 2018 году договоров – на 38%, достигнув 93 млрд руб., или 90 млрд руб., не включая парковочные места, пишет 28 января РБК со ссылкой на полученный отчет о результатах операционной деятельности компании.

Как писала «Фонтанка», за 2018 год в стране ввели на 11 млн кв. м жилья меньше, чем планировали. В Москве и Петербурге год вытянул лишь богатый по вводу жилья декабрь. И это последний рывок перед спадом — стройки замедлятся.