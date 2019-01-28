Празднование дня рождения в кафе под Саратовом закончилось взрывом газа. Арендатор заведения арестована

Волжский районный суд Саратова на месяц арестовал 46-летнюю Марию Куприянову, которая снимала помещение увеселительного заведения, где в результате взрыва газового баллона погиб 60-летний именинник. Об этом 28 января сообщает РИА Новости.

Сторона обвинения настаивает, что предприниматель не обеспечила безопасность гостей заведения.

Защита попросила избрать более мягкую меру пресечения. Куприянова, по словам адвоката, имеет хроническое заболевание и перенесла операцию. Также предприниматель никогда ранее не привлекалась к уголовной ответственности.

Напомним, что в субботу, 26 января, в кафе «Рандеву» в поселке Лысые Горы произошел взрыва газа в то время, когда там праздновался день рождения местного жителя. Пострадали 22 человека, 14 из них пришлось госпитализировать, четверо находятся в тяжелом состоянии. Сам именинник умер в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).