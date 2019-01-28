Страховщики стали меньше платить водителям по ОСАГО. За год падение на 21%

Российский союз автостраховщиков посчитал, что по итогам 2018 года совокупные выплаты по ОСАГО снизились на 21% и составили 142,2 млрд рублей.

Это снижение вызвано тем, что, во-первых, на 11% уменьшилось количество заявленных и урегулированных событий – до 2,2 и 2,1 млн штук соответственно, во-вторых, также на 11% снизился размер средней выплаты, он составил 67 063 рубля против 75 736 рублей годом ранее. При этом в декабре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года средняя выплата выросла на 5%, с 68 160 рублей до 71 845 рублей. А средняя премия снизилась на 3% – с 5865 рублей до 5687 рублей, – сообщается на сайте РСА 28 января

При этом общие сборы страховщиков по ОСАГО за тот же период составили 227,9 млрд рублей – на уровне 2017 года. А количество заключенных договоров выросло на 2%, до 39,98 млн штук.

– Снижение количества убытков и средней суммы выплат является главным образом следствием успешной борьбы с мошенничеством и недобросовестными практиками в ОСАГО, – объяснил президент РСА Игорь Юргенс.

Как писала «Фонтанка», сразу после новогодних праздников вступили в силу новые тарифы на ОСАГО, утвержденные ранее Центробанком РФ. Изменения расширили тарифный коридор вверх и вниз на 20%.