Трамп: Пошлины возродили сталелитейную промышленность США

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что введение пошлин на импортную сталь полностью возродило американскую сталелитейную промышленность.

"Пошлины на "демпинг" стали в США полностью возродили нашу сталелитейную промышленность. Расширение и строительство новых заводов происходит по всей территории США, мы не только сохранили эту важную отрасль, но и создали много рабочих мест. Кроме того, в нашу казну были выплачены миллиарды. Большая победа для США!" – написал он на своей странице в Twitter 28 января.

Tariffs on the “dumping” of Steel in the United States have totally revived our Steel Industry. New and expanded plants are happening all over the U.S. We have not only saved this important industry, but created many jobs. Also, billions paid to our treasury. A BIG WIN FOR U.S.