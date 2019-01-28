Петербургские автозаводы притормозили конвейер. В 2018 году темпы роста производства упали более чем в два раза

Петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили в декабре 2018 года 32,6 тысячи машин, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период 2017 года, говорится в материалах Петростата, опубликованных 28 января. Декабрьские темпы роста оказались существенно ниже, чем в предыдущий месяц: в ноябре объем производства вырос на 17%.

Всего за 2018 год предприятия собрали 376,7 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 8,5% больше показателя 2017 года. Ранее на фоне ноябрьских успехов эксперты прогнозировали, что годовые темпы роста могут превысить отметку в 10%. Для сравнения: в 2017 году выпуск машин увеличился на 23,1%.

На данный момент автозаводы Санкт-Петербурга выпускают девять моделей автомобилей – Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.