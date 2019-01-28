Группа «Эталон» открыла первый центр заселения по принципу единого окна

Группа «Эталон» одна из немногих компаний на рынке недвижимости России, которая обслуживает свои дома после ввода в эксплуатацию.

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»

Специалисты управляющей компании «Сервис-Недвижимость» на деле доказывают, что клиентоориентированность для них в приоритете. Так, теперь в офисе Группы «Эталон» на Богатырском проспекте, 2, на первом этаже работает полноценная клиентская зона постпродажного обслуживания. Здесь не только можно получить ключи от новой квартиры, и исчерпывающие консультации специалистов, но и подать документы на оформление права собственности, и даже выпить кофе и поиграть в настольный футбол.

Клиентский сервис простирается и за пределы основного офиса. Так, с декабря 2018 года идет заселение третьего корпуса в жилом комплексе «Самоцветы» по адресу: Уральская улица, дом 6, стр. 1, который был сдан в эксплуатацию в середине сентября 2018 года. Группа «Эталон» для удобства будущих собственников открыла в жилом комплексе центр заселения. Совместная работа сотрудников компании-застройщика «Эталон ЛенСпецСМУ», управляющей организации «Сервис-Недвижимость»* и компании «ЭталонКонсалт» (входят в Группу «Эталон») позволяет новоселам оперативно решить все вопросы, связанные с приемкой-передачей квартиры.

В едином офисе клиенты могут пройти процедуру приемки-передачи квартиры или коммерческого помещения, получить ключи, подготовить документацию для оформления права собственности, заключить договор с управляющей организацией, получить паспорта приборов учета, проконсультироваться со специалистами по всем вопросам, связанным с управлением и обслуживанием дома.

На сегодняшний день ключи от квартир получило более 30% клиентов.

Центр заселения в ЖК «Самоцветы» – это первый опыт Компании по созданию так называемого «единого окна» для будущих собственников. Клиентам больше не нужно принимать квартиру на объекте, а затем возвращаться в центральный офис и обходить множество кабинетов, чтобы оформить все документы и получить ключи от квартиры. Теперь вся процедура проходит в одном офисе, что, безусловно, очень удобно. Если инициативу жители воспримут «на ура», то мобильные центры заселения появятся и на других объектах.

*АО «Сервис-Недвижимость» образовано в 2007 году в составе Группы «Эталон». Основные направления деятельности управление и эксплуатация многоквартирных жилых домов и объектов нежилого фонда в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день в управлении и обслуживании организации находятся 102 многоквартирных дома и 14 коммерческих объектов.

Справка о ЖК «Самоцветы»

Жилой комплекс «Самоцветы» состоит из четырех 10-этажных корпусов, построенных по кирпично-монолитной технологии с применением навесных вентилируемых фасадов. Проект реализован в локации с уже сформированной социальной инфраструктурой, включающей в себя поликлиники, школы и детские сады. В дополнение к этому на территории комплекса построен еще один детский сад, рассчитанный на 195 малышей, а также открыто отделение врача общей практики на 100 посещений в смену. Все корпуса жилого комплекса введены в эксплуатацию. Суммарная реализуемая площадь всего проекта составляет 209 тыс. кв. м.

Жилой комплекс «Самоцветы» расположен в историческом центре Санкт-Петербурга, в Василеостровском районе, на участке, прилегающем к набережной реки Смоленки. У проекта хорошая транспортная доступность: поблизости расположены мост Бетанкура и выезд на ЗСД, а до станций метро «Василеостровская» и «Спортивная-2» – можно добраться пешком за 15 минут.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Самоцветы» – застройщик АО ССМО «ЛенСпецСМУ», проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/samotsvety/

ЖК «Охта Хаус» – застройщик АО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/okhta-khaus/