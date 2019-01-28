ФСБ начнет следить за «Сбербанк.Онлайн», 2GIS и «Стихи.Ру»

Приложение «Сбербанк.Онлайн» и сервис онлайн-карт 2GIS пополнили реестр организаторов распространения информации. Теперь ФСБ вправе запрашивать информацию об их пользователях.

Как сообщает 28 января общественный проект «Роскомсвобода», в обновленном списке также оказались региональные сайты, среди которых порталы волгоградской клинической больницы №5, московского гребного клуба, ООО «Современное камчатское телевидение плюс», издательского дома «Советская Сибирь». Занесены в реестр и популярные порталы для публикаций литературных произведений stihi.ru и proza.ru.

Ранее в список ресурсов, за которыми следит ФСБ, попали loveplanet, Avito, Blablacar, «Яндекс», «Mail.Ru», «ВКонтакте», «Одноклассники». Эти сайты по «закону Яровой» обязаны полгода хранить и делиться с российскими компетентными органами всей информацией о пользователях, в том числе содержанием их переписки и звонков.