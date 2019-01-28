В Финляндии мужчина намеренно въехал в скалу с двумя детьми в машине

Суд Турку рассматривает дело о попытке убийства двух несовершеннолетних детей, которые чудом выжили в страшной аварии, намеренно организованной мужчиной, который сидел за рулём автомобиля. Об этом 28 января сообщает Yle.

Инцидент произошёл 30 октября 2018 года. 43-летний мужчина, который вёз детей по трассе № 1, направил автомобиль в скалу. По версии следствия, он на скорости 120 км/ч отстегнул ремни безопасности – свой и 8-летнего ребёнка, сидевшего спереди. Ребёнок семи лет находился посередине на заднем сиденье. Машина ударилась о скалу и проехала ещё около 50 метров от точки столкновения. 8-летний пассажир вылетел из салона и ударился головой. Дети получили травмы.

Прокурор требует, чтобы мужчина был приговорен к покушению на умышленное убийство ребенка, который сидел на переднем сиденье. Обвинитель уверен, что мужчина планировал покушение. По данным следствия, за несколько дней до ДТП он думал о том, чтобы задушить малыша подушкой, угрозы были и в начале осени.

В случае с семилетним пассажиром действия водителя квалифицируются как непреднамеренное убийство. Подсудимый признал часть своих деяний во время следствия, однако свою вину в покушении на жизни детей он отрицает.