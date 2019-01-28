Задержанный в Таиланде за киберпреступления россиянин добровольно согласился на экстрадицию в США

Гражданин России Андрей Богданов, которому в Америке грозит до 50 лет тюрьмы за преступления в сфере компьютерных технологий, отказался от попытки оспорить свою экстрадиции в таиландском суде. Об этом рассказали в российской дипмиссии в королевстве Юго-Восточной Азии.

«Несмотря на то что сегодня на заседании был зачитан только недавно доставленный в Таиланд полный американский запрос на экстрадицию Богданова, он принял решение согласиться на добровольную ускоренную экстрадицию в США», – цитирует 28 января заведующего консульским отделом посольства России Владимира Пронина ТАСС.

Он также рассказал, что к трем преступлениям в сфере компьютерных технологий прибавились еще несколько эпизодов, по которым подозреваемым проходит Андрей Богданов.

Напомним, что 28 ноября в сопровождении сотрудника ФБР Богданова задержали прямо в аэропорту королевства и доставили в полицейское управление по борьбе с преступностью в Бангкоке. Россиянина в Америке обвиняют в нескольких эпизодах, связанных с мошенничеством с использованием компьютера и кражей государственной собственности. Ранее он отказался от добровольной экстрадиции.

Чаще всего в последнее время США по всему миру требуют задержания и экстрадиции российских хакеров. Так, из Чехии в Америку отправился Евгений Никулин, из Испании — Петр Левашов, из Грузии — Андрей Тюрин. 1 февраля 2018 года Министерство иностранных дел предупредило россиян, выезжающих за границу, об опасности попасть в руки американских спецслужб.