Новый год подогрел потребление. Продажи петербургских ретейлеров начали расти после двух месяцев спада

В декабре 2018 года петербургские ретейлеры заработали 144,2 млрд рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах Петростата, опубликованных 28 января.

Таким образом, оборот розничной торговли снова пошел в рост после падения в октябре и ноябре прошлого года. Всего в 2018 году петербуржцы потратили в магазинах 1,4 трлн рублей, что на 2,3% больше, чем за 2017 год.

Прирост оборота произошел за счет непродовольственных товаров. В декабре на покупку одежды, техники и товаров для дома жители Северной столицы израсходовали 94,9 млрд рублей, что на 6,3% больше, чем за тот же период год назад. Для сравнения: в ноябре прирост трат составил 3,3%.

При этом экономия на еде только усилилась. В последний месяц года на покупку продуктов питания жители Северной столицы израсходовали 49,3 млрд рублей, что на 7,2% меньше, чем в декабре 2017 года. Для сравнения: в ноябре снижение составило 6,8%.

Всего по итогам года траты на еду упали на 3,2% (до 472,1 млрд рублей), на непродовольственные товары выросли на 5,3% (до 924,5 млрд рублей).

Рестораторы тоже успели заработать на новогоднем настроении. В декабре оборот общественного питания вырос на 9,1% по сравнению с прошлым годом, до 7,2 млрд рублей (для сравнения: в ноябре рост составил 5,9%). В целом за год на еду вне дома петербуржцы и гости города потратили 78 млрд рублей, что на 5,9% больше, чем в 2017 году.