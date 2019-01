Трамп объяснил, почему глава Starbucks не конкурент ему на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что у гендиректора сети кофеен Starbucks Говарда Шульца нет характера, чтобы победить его на предстоящих выборах.

"У Говарда Шульца нет характера, чтобы бороться за пост президента! Прошлой ночью видел его в 60 Minutes и согласен с ним, что он не "самый умный человек", – написал Трамп в Twitter 28 января.

Президент также выразил надежду, что кофейни Starbucks продолжают платить арендную плату в принадлежащем ему небоскребе Trump Tower.

Howard Schultz doesn’t have the «guts» to run for President! Watched him on @60Minutes last night and I agree with him that he is not the «smartest person.» Besides, America already has that! I only hope that Starbucks is still paying me their rent in Trump Tower!