Хорошо дома

«Петербургская Недвижимость» представила новый дизайн мебели в уникальном предложении для клиентов «Квартира с мебелью и техникой». Стильные решения сочетаются с функциональностью – теперь интерьер будет более ярким и удобным, и ему легко придать индивидуальность. Рассматриваем идеи и вдохновляемся!

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Квартира-студия

В компактную квартиру – самую функциональную и удобную мебель. В комплект входят решения для кухни и гостиной: теперь легко зонировать открытое пространство студии.

Удобные системы хранения для прихожей помогают спрятать лишнее и экономят драгоценное место.

Кухня в однокомнатной квартире

На уютной кухне есть все, что нужно: множество ящиков, полок, удобная мойка и большая столешница. Обеденный стол и стулья включены в комплект: будьте одни, вдвоем или позовите друзей – места хватит всем.

Просторная гостиная однокомнатной квартиры легко трансформируется в комфортную зону сна и отдыха. Использован каждый элемент комнаты, но при этом остается еще много места. Для вещей – вместительный шкаф и комод. Для хранения – открытые полки, шкафчики и тумбочки. Для полноценного отдыха – раскладывающийся диван.

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Двухкомнатная квартира

Красивая, удобная и функциональная кухня – настоящая мечта. У каждого предмета есть свое место, все грамотно организовано за счет ящиков разных размеров и открытых полок. Здесь так уютно, что хочется задержаться за обеденным столом подольше. Приготовьте пироги и десерты вместе с детьми – это станет для вас увлекательной игрой и вашей семейной традицией. А большой обеденный стол просто создан для самых душевных разговоров.

Гостиная просто создана для того, чтобы весело встречать праздники, собираться всей семьей или, уютно устроившись на диване и завернувшись в плед, смотреть новый сезон любимого сериала махом за один вечер. Кстати, пусть гости остаются на ночь: в двухкомнатной квартире всем хватит места, благодаря большому дивану комната легко трансформируется в «гостевую» спальню.

Как здорово после активного дня отдохнуть в своей спальне. Спокойная расслабляющая атмосфера – то, что нужно. Каркас кровати дополнен удобными прикроватными полками. Расположите телефон, книгу и чашку ароматного чая, чтобы все необходимое было под рукой.

Дети оценят свою яркую комнату. Множество модулей для хранения станут элементом для развития и творчества: позвольте ребенку все расставить самостоятельно. За большим письменным столом легко сосредоточиться во время уроков. При этом еще осталось много пространства для игр!

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Предложение «Квартира с мебелью и техникой» – уникальная опция для клиентов «Петербургской Недвижимости», доступная всем покупателям прямого отдела продаж. Оно действует для студий, одно- и двухкомнатных квартир во всех жилых комплексах, которые реализует компания. Единственное условие – квартира от застройщика должна сдаваться с отделкой. Мебель и технику клиенты выбирают по принципу «конструктора»: например, могут оформить только кухню и прихожую или кухню, спальню и детскую комнату.

Для клиентов «Петербургской Недвижимости» действуют специальные цены на мебель нового дизайна от 200 тысяч рублей. Оформить услугу можно как при подписании договора на покупку квартиры, так и в любой момент до и сразу после сдачи дома.

Новый дизайн меблировки от «Петербургской Недвижимости» – это:

Новые цветовые решения;

Больше элементов мебели – больше комбинаций;

Техника для кухни: варочная панель, вытяжка и духовой шкаф;

Комфортный диван для гостиной;

Удобный двуспальный или односпальный матрас.

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