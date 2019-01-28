18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-14°C
/ Завтра: -6
$ 65.93р
75.19р
21:12 28.01.2019
Расширенный поиск

Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
28.01.2019 17:07
Печать

Хорошо дома

«Петербургская Недвижимость» представила новый дизайн мебели в уникальном предложении для клиентов «Квартира с мебелью и техникой». Стильные решения сочетаются с функциональностью – теперь интерьер будет более ярким и удобным, и ему легко придать индивидуальность. Рассматриваем идеи и вдохновляемся!

Хорошо дома

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Квартира-студия

В компактную квартиру – самую функциональную и удобную мебель. В комплект входят решения для кухни и гостиной: теперь легко зонировать открытое пространство студии.

Удобные системы хранения для прихожей помогают спрятать лишнее и экономят драгоценное место.

Кухня в однокомнатной квартире

На уютной кухне есть все, что нужно: множество ящиков, полок, удобная мойка и большая столешница. Обеденный стол и стулья включены в комплект: будьте одни, вдвоем или позовите друзей – места хватит всем.

Просторная гостиная однокомнатной квартиры легко трансформируется в комфортную зону сна и отдыха. Использован каждый элемент комнаты, но при этом остается еще много места. Для вещей – вместительный шкаф и комод. Для хранения – открытые полки, шкафчики и тумбочки. Для полноценного отдыха – раскладывающийся диван.

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Двухкомнатная квартира

Красивая, удобная и функциональная кухня – настоящая мечта. У каждого предмета есть свое место, все грамотно организовано за счет ящиков разных размеров и открытых полок. Здесь так уютно, что хочется задержаться за обеденным столом подольше. Приготовьте пироги и десерты вместе с детьми – это станет для вас увлекательной игрой и вашей семейной традицией. А большой обеденный стол просто создан для самых душевных разговоров.

Гостиная просто создана для того, чтобы весело встречать праздники, собираться всей семьей или, уютно устроившись на диване и завернувшись в плед, смотреть новый сезон любимого сериала махом за один вечер. Кстати, пусть гости остаются на ночь: в двухкомнатной квартире всем хватит места, благодаря большому дивану комната легко трансформируется в «гостевую» спальню.

Как здорово после активного дня отдохнуть в своей спальне. Спокойная расслабляющая атмосфера – то, что нужно. Каркас кровати дополнен удобными прикроватными полками. Расположите телефон, книгу и чашку ароматного чая, чтобы все необходимое было под рукой.

Дети оценят свою яркую комнату. Множество модулей для хранения станут элементом для развития и творчества: позвольте ребенку все расставить самостоятельно. За большим письменным столом легко сосредоточиться во время уроков. При этом еще осталось много пространства для игр!

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Предложение «Квартира с мебелью и техникой» – уникальная опция для клиентов «Петербургской Недвижимости», доступная всем покупателям прямого отдела продаж. Оно действует для студий, одно- и двухкомнатных квартир во всех жилых комплексах, которые реализует компания. Единственное условие – квартира от застройщика должна сдаваться с отделкой. Мебель и технику клиенты выбирают по принципу «конструктора»: например, могут оформить только кухню и прихожую или кухню, спальню и детскую комнату.

Для клиентов «Петербургской Недвижимости» действуют специальные цены на мебель нового дизайна от 200 тысяч рублей. Оформить услугу можно как при подписании договора на покупку квартиры, так и в любой момент до и сразу после сдачи дома.

Новый дизайн меблировки от «Петербургской Недвижимости» – это:

  • Новые цветовые решения;
  • Больше элементов мебели – больше комбинаций;
  • Техника для кухни: варочная панель, вытяжка и духовой шкаф;
  • Комфортный диван для гостиной;
  • Удобный двуспальный или односпальный матрас.

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
СК «Полис Групп»
28.01.2019 16:11

ГК «Полис Групп» организовала катки для жителей Мурино и Кудрово

Компания «Полис Групп» приняла активное участие в организации открытого катка во дворе многоквартирного дома в составе ЖК «Мой город» в Мурино по адресу: пр. Авиаторов Балтики д.3.
RBI
28.01.2019 15:03

Дом Культуры Льва Лурье и RBI просят петербуржцев помочь в создании блокадной экспозиции

Дом культуры Льва Лурье и Группа RBI продолжают формирование памятной экспозиции на территории бывшего Левашовского хлебозавода, работавшего для ленинградцев в страшные блокадные дни.
pixabay.com
28.01.2019 14:56

Консультация от ГАРАНТа: понижение в должности

Можно ли работника понизить в должности без его согласия, рассказывает эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Татьяна Трошина.
Setl Group
28.01.2019 13:33

Проспект Ветеранов у жилого комплекса «Солнечный город» продлят к концу 2019 года

«Дирекция транспортного строительства» заключила контракт с компанией «Возрождение» на продление пр. Ветеранов от ул. Пионерстроя до пересечения с пр. Буденного.
Группа компаний «ЦДС»
28.01.2019 12:42

«Большая Медведица» и Группа ЦДС проведут торжественный концерт в честь Дня снятия блокады

Региональное общественное благотворительное движение «Большая Медведица» и Группа ЦДС организуют торжественный концерт «На все века – Непокоренные» (6+), посвященный 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
ГК «Эталон»
28.01.2019 12:15

Группа «Эталон» BIM-лидер по итогам 2018 г.

НТЦ «Эталон» (входит в Группу «Эталон») назван «BIM-лидером». Это уже четвертая по счету награда, которой удостоена Компания.
Пресс-служба ГК «Эталон»
28.01.2019 10:53

В канун 75-летия снятия блокады Ленинграда Группа «Эталон» организовала памятные мероприятия

27 января 1944 года наш город был полностью освобожден от вражеских захватчиков. В этом году вся страна, а в особенности петербуржцы, отмечают 75-ю годовщину снятия блокады Ленинграда.
фото предоставлено компанией ООО "Деликатный переезд Северо-Запад"
25.01.2019 17:55

Как переехать, если город занесло снегом

Люди переезжают круглогодично. Каждый переезд имеет свои особенности, однако, уровень сложности таких переездов повышается с наступлением зимы. С какими трудностями сталкиваются мувинговые компании при организации переездов в зимнее время?
ГК "КВС"
25.01.2019 17:26

Компания «КВС» заняла 3 место в ТОП Застройщиков Ленинградской области

Компания «КВС» вошла в тройку ТОП Застройщиков Ленинградской области по объему вводу жилья в 2018 году по данным единого реестра застройщиков. Всего в Ленинградской области было оценено 40 строительных компаний.
ГК "КВС"
25.01.2019 17:04

Правильные помещения для правильного бизнеса

01 марта 2019 года компания «КВС» рада распахнуть двери своего нового бизнес-центра класса «B+» «Мельник» по адресу: ул. Профессора Качалова, д.7, литера А.
СК «Полис Групп»
25.01.2019 15:55

В ЖК «Вернисаж» от «Полис Групп» открылся детский сад

23 января 2019 года состоялось торжественное открытие детского сада на 220 мест в составе ЖК «Вернисаж» в Кудрово. Девелопер проекта – ГК «Полис Групп». В церемонии принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
ГК «Эталон»
25.01.2019 12:27

ЖК «Петровская Доминанта» получил аккредитацию еще одного банка

ПАО «Банк Уралсиб» аккредитовал жилой комплекс бизнес-класса «Петровская Доминанта», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на Петровском острове по адресу: Петровская коса, дом 7/2.