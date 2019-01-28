После скандала с уборкой снега саратовскими учителями на расчистку вышли ученики

Учащихся саратовской школы № 95 отправили на расчистку территории около учебного заведения. Ранее из-за инициативы местных чиновников привлечь педагогов к уборке снега в 20-градусный мороз своего места лишилась глава отдела образования, а директор школы отделалась выговором.

Подростки, которых отправили на субботник 28 января, сначала не сознавались, что являются учениками ставшей известной саратовской школы. Однако затем они подтвердили эту информацию. Об этом 28 января сообщает местное издание «Свободные новости».

Директор учебного заведения Ирина Пархоменко, которая только сегодня получила выговор за так называемый субботник с учителями, отказалась комментировать ситуацию.

Напомним, что фотографии работников образования, убирающих снег в мешки, были размещены в Интернете, что привело к увольнениям и выговорам среди местных чиновников. Глава Саратова Михаил Исаев выразил свое недовольство новой практикой, заявив, что каждый должен заниматься своим делом.

Привлечение к уборке снега работников образования – это не исключительно саратовское ноу-хау. Так, учителя школ в Красносельском и Адмиралтейском районах Санкт-Петербурга также вышли на субботник 12 января.