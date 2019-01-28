«Тусовался с новым другом». Заблудившийся в лесу трёхлетний ребёнок рассказал о медведе-спасителе

Трёхлетний американец Кейси Хэтэуэй из Северной Каролины заблудился в лесу и был найден невредимым спустя два дня. Ребёнок уверяет, что всё это время провёл с дружелюбным медведем, который помог пережить морозные ночи.

Как пишет Guardian 28 января, мальчик пропал во вторник, 22 января. Он играл с другими детьми во дворе у бабушки, но домой вместе с ними не вернулся. К вечеру температура опустилась до минус шести градусов, родители предупредили, что сын был одет не по погоде. Малыша искали с помощью вертолётов, дронов, кинологов, дайверов и полиции. Сотни волонтёров два дня искали в лесу следы пропавшего, но в четверг были вынуждены прекратить поиски из-за резкого ухудшения погоды.

Вечером Кейси нашёл шериф. Мальчик запутался в колючем кустарнике и звал маму, пишет Daily Mail. Полицейским, а позже и родителям ребёнок объяснил, что всё это время «тусовался» с новым другом, который и заботился о нём в лесу. По словам мальчика, это был чёрный медведь. «Бог послал ему друга, чтобы он позаботился о нём. Чудеса случаются», – признала тётя Кейси.

Чёрный медведь, или барибал, – наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый косолапый этого вида весит в среднем порядка 230 кг. На людей чёрные медведи нападают редко.