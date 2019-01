Эсминец США "Дональд Кук" ушел из Черного моря

Ракетный эсминец ВМС США «Дональд Кук» покинул Черное море через пролив Босфор, сообщается в официальном твиттере 6-го флота Соединенных Штатов.

В твиттере опубликованы фотографии моряков и корабля. Отмечается, что снимки сделаны в понедельник, 28 января.

«Моряки на борту эсминца «Дональд Кук» DDG75 наблюдают, как корабль пересекает пролив Босфор», — говорится в сообщении 6-го флота в твиттере.

. @USNavy #Sailors aboard #USSDonaldCook #DDG75 stand watch in the bridge as the ship transits the #Bosphorus Strait, Jan. 28, 2019. #PresenceMatters #US6thFleet pic.twitter.com/YvjtWbEmvk

Фотографии эсминца Военно-морских сил США «Дональд Кук» в Чёрном море ранее появились в Интернете. Кадры вооруженного ракетами «Томагавк» корабля опубликовал портал ​Bosphorus Naval News‏ в Twitter 20 января. Там же появились фото наблюдающего за ним российского сторожевого корабля «Пытливый» Черноморского флота России. На фотографиях корабль следует мимо Стамбула через Босфорский пролив.​ О визите стало известно вечером в субботу, 19 января. Командование ВМС США заявило, что эсминец отправляется «укреплять стабильность» в регионе. Сразу после того, как «Дональд Кук» вошел в Чёрное море, за ним начал присматривать «Пытливый».

#USSDonaldCook passed through Istanbul on 19th January 2019 northbound. This is the 1. deployment of this destroyer and 2. deployment of a US Navy warship to the Black Sea. To track movements of foreign warships through Bosphorus click here: https://t.co/MYUQ7ILfpJ pic.twitter.com/TEVqQLBlco