Банк России назвал срок запуска сервиса оплаты покупок по QR-коду

Банк России планирует предоставить гражданам возможность проводить платежи по QR-коду в системе быстрых платежей (СБП) во второй половине текущего года, сообщила пресс-служба мегарегулятора финансового рынка страны 28 января.

«С сегодняшнего дня ряд банков начали предоставлять возможность переводов через СБП ограниченному количеству клиентов, так как им необходимо настроить свои внутренние системы», – говорится в сообщении.

На первом этапе работы системы россияне смогут делать переводы между своими счетами и в пользу других лиц.

«На следующем этапе развития СБП планируется предоставить гражданам возможность проводить платежи в пользу юридических лиц – например, за товары и услуги с использованием QR-кодов. Предполагается, что данный сервис будет доступен в системе во второй половине текущего года», – отмечает ЦБ РФ.