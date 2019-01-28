Оппозиция Венесуэлы ждет перехода военных на их сторону

Хуан Гуайдо, объявивший себя временным главой Венесуэлы, заявил, что для окончательной смены власти в республике необходима поддержка вооруженных сил страны.

«Мы хотим, чтобы военные сами соблюдали конституцию и волю граждан», – цитирует 28 января Гуайдо издание El Tiempo.

По его словам, среди младшего офицерского состава растет недовольство властью президента Николаса Мадуро из-за ухудшающейся экономической ситуации в стране. При этом Гуайдо уверен, что внешнее давление на руководство Венесуэлы будет усиливаться, пока не приведет к краху режима.

Обострение ситуации в Венесуэле на этой неделе связано с многотысячными акциями протеста в разных городах, в ходе которых глава Национальной Ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Статус оппозиционера был признан рядом иностранных государств, включая США.