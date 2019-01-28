Роскомнадзор присмотрится к Procter&Gamble и Burger King

Роскомнадзор начал проверки компаний Procter&Gamble и Burger King. Ведомство интересует, как зарубежные компании соблюдают законодательство о локализации персональных данных российских пользователей, хранится ли собранная информация в пределах страны. Об этом 28 января рассказал журналистам врио замруководителя ведомства Юрий Контемиров.

«Сейчас как раз идут проверки в отношении компаний Procter&Gamble и Burger King. Как раз вопрос локализации проверяется в отношении этих компаний», – приводит слова чиновника «Интерфакс».

По его словам, проверки плановые и завершатся во второй половине февраля. Контемиров отметил, что ведомство постоянно наблюдает за деятельностью иностранных компаний, накапливающих персональные данные граждан РФ.

Ранее СМИ сообщали о том, что мобильное приложение для скидок в сети Burger King может записывать данные пользователей с их телефонов.