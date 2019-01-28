Роскомнадзор присмотрится к Procter&Gamble и Burger King
Роскомнадзор начал проверки компаний Procter&Gamble и Burger King. Ведомство интересует, как зарубежные компании соблюдают законодательство о локализации персональных данных российских пользователей, хранится ли собранная информация в пределах страны. Об этом 28 января рассказал журналистам врио замруководителя ведомства Юрий Контемиров.
«Сейчас как раз идут проверки в отношении компаний Procter&Gamble и Burger King. Как раз вопрос локализации проверяется в отношении этих компаний», – приводит слова чиновника «Интерфакс».
По его словам, проверки плановые и завершатся во второй половине февраля. Контемиров отметил, что ведомство постоянно наблюдает за деятельностью иностранных компаний, накапливающих персональные данные граждан РФ.
Ранее СМИ сообщали о том, что мобильное приложение для скидок в сети Burger King может записывать данные пользователей с их телефонов.
Справка:
Закон о локализации персональных данных был написан и утвержден в 2014 году, после заявлений президента Владимира Путина о том, что информацию о россиянах, которая передается в Интернет, нужно хранить в России. Несмотря на просьбы индустрии дать закону отсрочку, под действие поправок, вступивших в силу 1 сентября 2015 года, подпали 2,6 млн организаций. Первой компанией, сайт которой был заблокирован за отказ от исполнения этой нормы, стала социальная сеть LinkedIn — она оказалась не готова локализовывать серверы с информацией о зарегистрированных россиянах, число которых насчитывало около 5 млн человек.