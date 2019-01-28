Покорители снежных вершин. Петербуржцы нашли применение сугробам, с которыми не справляются коммунальщики

Петербуржцы на выходных искали и покоряли самые высокие сугробы.

Читатель "Фонтанки" Андрей Сладков

В "кошках" и с ледорубами на улицы города выходили и простые петербуржцы, и депутаты:

Борис Вишневский//ВишНевское Время/Telegram

Самый крутой пик и самое сложное восхождение даже попало на видео. Активисты из Центрального района сперва попросили жителей помочь в поиске подходящей вершины, а затем выложили видео ее "покорения":

Вершина пониже нашлась на Васильевском:

На Петроградской стороне покорять не стали, но зафиксировали:

И в других районах:

Брать штурмом снежные преграды пытались не только пешеходы-альпинисты, но и автомобили. Одного такого "взобравшегося" накануне заметили на 2-м Муринском проспекте:

Несмотря на обещание городских властей провести генеральную уборку центра Петербурга к 27 января, снежные пики высились на улицах и в воскресенье, и в понедельник, 28-го числа:

Однако, как замечают пользователи соцсетей, желающим покорить сугроб, а равно и убрать его стоит помнить, что не все сугробы – то, чем кажутся: