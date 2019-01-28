Бельгия переполнилась «дизелями» и дёшево распродаёт их «менее развитым» европейцам

Почти треть подержанных автомобилей, продаваемых на вторичном рынке в Бельгии, «зависли» на срок более четырех месяцев, в то время как обычно «секонд-хэнд» реализуется максимум за два месяца.

Если быть точными, продать не удаётся 34 192 автомобиля, рыночная стоимость которых оценивается в общую сумму 805,2 миллиона евро, пишет Fllet Europe. Подавляющее большинство из них – машины с дизельными двигателями.

Бельгия традиционно была «дизельной» страной, экономные бельгийцы предпочитали даже малолитражки покупать с дизелями. Но сейчас положение изменилось. На фоне наступления на дизельные двигатели «по всем фронтам» – начиная с «зеленых», требующих дизели немедленно запретить, и заканчивая Еврокомиссией, вводящей все более жесткие экологические нормы, – бельгийцы все больше отдают предпочтение автомобилям на газе или в крайнем случае на бензине.

Все большее количество автовладельцев хотели бы избавиться от дизельных автомобилей, но местный рынок не в состоянии одновременно «переварить» такое количество дизельного «секонд-хэнда». При этом содержание одного автомобиля в автосалоне обходится трейдеру в солидную сумму – 840 евро в месяц.

Поэтому продавцы стали обращать внимание на другие страны, менее экономически развитые и с более лояльным отношением к дизелям. В первую очередь их внимание привлекает Центральная и Восточная Европа (другими словами, Польша и Прибалтика), а также Испания и Португалия.

Пока бельгийские автотрейдеры в качестве эксперимента налаживают каналы поставки подержанных автомобилей в Испанию и Португалию. Для этого используется аукционная площадка CarOnTheWeb, торгующая исключительно с автосалонами и автотрейдерами. Частное лицо может выбрать себе автомобиль, но покупать его надо будет через своего местного торговца.

Если эксперимент будет признан удачным, то CarOnTheWeb уже с 1 февраля расширит «географию» до Голландии, Франции, Италии и Люксембурга. А на следующем этапе — подключение еще 15 европейский стран, включая Прибалтику, откуда «бельгийские дизели» наверняка доберутся и до России.