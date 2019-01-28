Морозы отступают. Январь в Петербурге завершится потеплением до ноля

Перед самым суровым месяцем погода даёт передышку жителям Петербурга. После 20-градусных морозов в город придёт потепление.

По информации Северо-Западного гидрометцентра, днём 29 января температура воздуха в Петербурге составит -4 градуса. Ожидается снег, в отдельных районах города возможна метель. Ночью похолодает до -12.

В среду, 30 января, в Северной столице потеплеет до ноля градусов. Синоптики прогнозируют слабую метель. Ночью столбик термометра опустится до -5 градусов.

Ранее из-за метели в Петербурге и Ленобласти объявили жёлтый уровень погодной опасности. Гололедица стала причиной массовых аварий, печальной статистике удивились даже бывалые автолюбители.