В Петербурге ушла с молотка мечта Югры стать Арабскими Эмиратами. Фонд поколений ХМАО распродал последние активы

Последний актив Фонда поколений ХМАО – помещения в бизнес-центре на Галерной, 20-22А, — ушел с молотка за 27,95 млн рублей в конце прошлой недели. Об этом 28 января сообщил Российский аукционный дом (РАД). Суммарная цена продажи активов фонда в Петербурге, по данным РАД, составила 769,3 млн рублей.

Таким образом, поставлена точка в истории с несбывшимися, хотя и очень красивыми предвыборными обещаниями ханты-мансийских властей.

Фонд поколений ХМАО по примеру Арабских Эмиратов планировал выгодно инвестировать «нефтяные» доходы региона в интересах ханты-мансийских детей. Часть налоговых поступлений ХМАО направлялась в этот фонд, который скупал перспективные активы и вкладывал в инвестиционные проекты. Планировалось, что доходы от них будут выплачиваться юным хантымансийцам по достижении ими 18 лет.

Среди таких активов было немало дорогой недвижимости в Петербурге: особняки на Крестовском острове, офисные здания на Невском, квартиры на Миллионной улице и Адмиралтейской набережной. Планировалось, что эти помещения будут также за счет фонда ремонтироваться, а потом сдаваться в аренду иностранным дипмиссиям и бизнес-структурам.

Согласно данным фонда, общая площадь его петербургских активов на пике составляла 13,3 тыс. м2. Общий объем инвестиций с 1996 года составил $21,7 млн. К моменту принятия решения о распродаже этих помещений они оценивались самим фондом в $63 млн. Кроме Петербурга деньги от имени детей вкладывались в недвижимость в Москве и Краснодаре, а также скупались предприятия в своем регионе и строилась сеть продовольственных магазинов и гостиничный комплекс в Ханты-Мансийске.

К сожалению, когда пришла пора выплачивать деньги первым подросшим хантымансийцам, оказалось, что прибыль от инвестиций меньше, чем об этом говорилось в конце 1990-х гг., когда эта идея публично обсуждалась, в том числе в ходе предвыборных обещаний руководителей региона.

Сперва даже шла речь о том, что никаких выплат вовсе не стоит проводить, потому что администрация и так выплачивает заметные деньги семьям с детьми в виде субсидий и других социальных программ. Однако настойчивые жители региона все же добились в суде решения о необходимости возвращения своим детям денег, которые все 2000-е годы инвестировались от их имени. Правда, размер этих выплат был совсем не таким, как в Арабских Эмиратах, — на руки получалось около 5 тыс. рублей на каждого возмужавшего хантымансийца.

Однако в 2017 году власти ХМАО решили полностью ликвидировать фонд, его активы распродать, а вырученные деньги потратить на строительство социальной инфраструктуры. Аукционный молоток стучал без устали почти два года, и вот теперь в Петербурге продан последний здесь актив Фонда поколений ХМАО. В Российском аукционном доме подчеркивают, что все эти активы были проданы с первого же раза в среднем с 30%-ным превышением начальной цены аукционов.