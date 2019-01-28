Строительство
ГК «Полис Групп» организовала катки для жителей Мурино и Кудрово
СК «Полис Групп»
Компания «Полис Групп» приняла активное участие в организации открытого катка во дворе многоквартирного дома в составе ЖК «Мой город» в Мурино по адресу: пр. Авиаторов Балтики д.3.
С помощью организации-подрядчика выполнены работы по дозаливке ледового поля в хоккейной коробке, расположенной около дома. В настоящее время силами застройщика ведутся работы по монтажу дополнительного освещения. В дальнейшем поддержание чистоты льда будет осуществляться совместно с УК «КоммуналСервис».
Каток открыт для посещения в круглосуточном режиме.
Кроме этого, ГК «Полис Групп» оказала помощь в организации ледового катка на территории рынка «Кубометр» по адресу ул. Пражская, д. 17. Площадка открыта для посещения ежедневно и работает круглосуточно.
Справка о компании СК «Полис Групп»
ЖК "Мой город" – застройщик ООО "Полис Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents