Нелегальных перевозчиков ловили в Ленобласти: на полторы тысячи автобусов – почти полтысячи дел

Межведомственная транспортная комиссия, куда вошли, в том числе, сотрудники ГКУ «Леноблтранс», ГИБДД, Ростехнадзора, миграционной и налоговой служб, за год провела 107 рейдов по поимке нелегальных перевозчиков в 12 районах Ленобласти. Было проверено 1,5 тысячи автобусов, а по итогам рейдов возбудили 434 административных дела.

Как рассказали 28 января «Фонтанке» в областном управлении по транспорту, 45 автобусов эвакуировали на спецстоянку. По словам замначальника ведомства Михаила Присяжнюка, это самая действенная мера, потому что лишает предпринимателя возможности зарабатывать.

Основное нарушение «нелегалов» – это дублирование трассы официального перевозчика. Наиболее популярны у них пути с наименьшим расстоянием от населенного пункта до станций петербургского метро, так что лидируют по числу «серых» перевозчиков Гатчинский, Тосненский и Ломоносовский районы.

Еще одно распространенное нарушение – отсутствие страховки жизни пассажиров. За это полагается штраф до миллиона рублей.

На минувших выходных под Тосно сотрудники «Леноблтранса» остановили микроавтобус Volkswagen Crafter, предположительно, компании «Салют». При проверке документов оказалось, что перевозка пассажиров осуществляется нелегально, однако водитель попытался оказать сопротивление, и в итоге машину увезли на спецстоянку.

А 14 декабря 2018 года в районе деревни Малое Верево в Гатчинском районе при проверке автобуса с пассажирами выяснилось, что водитель был лишен прав по медицинским показаниям – у него диагностировали психическое расстройство.