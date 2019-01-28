«Это наша политическая позиция». Украина отказывается регистрировать российских наблюдателей на выборы президента

Наблюдатели из России якобы могут попытаться «дискредитировать избирательный процесс», поэтому украинские чиновники настаивают на отказе россиянам в доступе на избирательные участки.

«Комитет избирателей Украины призывает ЦИК не регистрировать наблюдателей с российскими паспортами. <...> Существует реальная угроза, что в составе международных миссий наблюдения могут принимать участие лица, которые могут своими действиями и заявлениями попробовать дискредитировать избирательный процесс в Украине», – сообщает 28 января Комитет избирателей Украины.

По мнению структуры, россияне якобы будут распространять ложную информацию, а не следить за соблюдением законности волеизъявления.

В украинском министерстве иностранных дел уже заверили, что после выборов в ДНР и ЛНР наблюдатели из соседней страны не должны присутствовать во время того, как украинцы будут выбирать себе нового главу государства. «МИД не будет регистрировать официальных наблюдателей от Российской Федерации на предстоящие выборы. Это наша политическая позиция», – цитирует главу внешнеполитического ведомства Украины Павла Климкина УНИАН.

В Госпогранслужбе Украины, в свою очередь, рассказали телеканалу 112, что внимательно будут проверять всех иностранных наблюдателей.

При этом, как ранее сообщил постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий, республика уже пригласила 30 организаций для наблюдения за выборами. На данный момент ожидается, что прибудут около 850 наблюдателей.

Сьогодні Україна передала до Європейського Парламенту запрошення направити спостерігачів для моніторингу президентських виборів. Незважаючи на рос агресію, Україна забезпечить проведення вільних, чесних та прозорих виборів відповідно до законодавства та міжн стандартів. — Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) 24 января 2019 г.

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. ЦИК зарегистрировал почти два десятка кандидатов. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, остается глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которую ЦИК уже зарегистрировал. Порошенко официально пока не объявил о намерении баллотироваться на второй срок, по данным прессы, это произойдет 2 февраля.