Принц Филипп растрогал дам, пострадавших в его ДТП, письменными извинениями

Как ведут себя королевские особы, в случае если устроили серьёзное ДТП, рассказывают СМИ. Герцог Эдинбургский направил письмо с извинениями двум женщинам, водителю и пассажирке, которые были ранены в автомобильной аварии с его участием. Он заявил, что «глубоко сожалеет» о происшедшем.

Личное письмо принца передала прессе одна из пострадавших, пишет 28 января ирландское издание Independent.

Полторы недели назад принц Филипп, 97-летний супруг английской королевы Елизаветы II, выезжая на Land Rover Freelander из ворот поместья Сандрингем в графстве Норфолк, столкнулся с KIA, в которой находились две женщины и девятимесячный ребенок. Ребенок не пострадал, а обе женщины вынуждены были обратиться в больницу. Сам принц не получил ни единой царапины, несмотря на то, что его Land Rover перевернулся.

У одной из женщин, 46-летней мисс Фейрвезер («мисс» указывает на то, что женщина не замужем, а Fairweather можно перевести как «хорошая погода»), был диагностирован перелом запястья. Разгневанная леди публично призвала власти привлечь беспечного герцога Эдинбургского к уголовной ответственности за содеянное.

Но пока власти лишь расследуют происшествие, а британская пресса, привлеченная этим инцидентом, теперь рапортует каждый раз, как заметит принца за рулем, да еще и не пристегнутым.

Тем временем мисс Фейрвезер получила личное письмо напрямую от предполагаемого виновника. Она незамедлительно передала его в прессу – ведь не каждый день британский подданный получает личное письмо от самого принца-регента (так в Британии называют супругов правящего монарха, которые сами монархами быть не могут или не хотят).

В письме, цитаты из которого приводит Independent, принц Филипп пишет, что желает мисс «скорейшего выздоровления», и добавляет, что «не видел приближающийся автомобиль».

В записке, опубликованной газетой Sunday Mirror, говорилось: «Я хотел бы, чтобы вы знали, как мне жаль, что произошла авария». Далее принц в свое оправдание приводит погодные условия: яркое солнце находилось довольно низко и слепило прямо в глаза, из-за чего он не увидел приближающуюся KIA. Принц рассказывает, что был потрясен аварией и рад, что никто серьезно не пострадал. Насчет сломанной руки «мисс Хорошей Погоды» Филипп выразил «глубокое сожаление» и пожелал «скорейшего выздоровления после очень печального опыта». Письмо подписано собственноручно герцогом Эдинбургским: «Искренне ваш Филипп».

Мисс Фейрвезер заявила прессе, что она «польщена» письмом, и добавила: «Было очень приятно, что он подписался «Филипп», а не официальными титулами». Она также отметила «человеческую доброту» письма супруга королевы.

Аналогичное письмо получила и вторая женщина из «КИА» – мать ребенка, в момент аварии сидевшая за рулем.