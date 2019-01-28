Ракицкий в «Зените». Спасибо жителям Донбасса за центрального защитника

Леандро Паредес никак не может перейти в ПСЖ, но футбольный лед тронулся: в «Зенит» пришел первый новичок зимнего трансферного окна.

Ярослав Ракицкий (слева) в матче против "Зенита" на "Петровском", 2011 год/Руслан Шамуков/ТАСС

Защитник донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий в понедельник подписал контракт с петербургским клубом, продолжительность трудового соглашения — 3,5 года. Предполагается, что воспитанник футбольной школы города Першотравинск (Днепропетровская область), которому в августе исполнится 30 лет, должен помочь решить команде Сергея Семака многочисленные проблемы в линии обороны.

Ракицкий — легенда футбольного Донбасса. В системе донецкого «Шахтера» – с 13 лет. Лев по знаку зодиака — татуировка льва на плече имеет звездное происхождение, но чрезвычайно удачно сочетается с символикой «Зенита» – прошел длинный путь от «Шахтера-3» до главной команды. В основе команды Мирчи Луческу провел 10 лет и больше 200 матчей. Румынский специалист, который успел поработать сезон в «Зените», звонил Ракицкому несколько дней назад и однозначно советовал переезжать в Петербург (в самом северном городе-миллионере живет отец защитника). Ярослав много лет дружит с нынешним тренером петербургского клуба Анатолием Тимощуком и выступать будет под 44 номером. Любит петь, по словам товарищей команды регулярно исполнял песни Михаила Круга, в частности произведение «Кольщик».

Ракицкий играл против «Зенита» в Петербурге: команды встречались в Лиге Чемпионов 2011-2012, тогда «горняки» проиграли со счетом 1:0. На том матче присутствовал Дмитрий Медведев.

У Ракицкого противоречивая репутация у себя на родине. Годами, особенно после событий на Донбассе, ему досаждали вопросом, почему он не поет гимн Украины перед матчами национальной сборной (54 матча, 4 забитых гола). Ярослав отвечал, что предпочитает настраиваться на игры молча. Украинский депутат Юрий Вознюк требовал за такую манеру подготовки исключить Ракицкого из главной команды страны. Жена игрока певица Ольга резонно отмечала: «Он же футболист, зачем ему петь».

Глава федерации футбола ДНР, ветеран «Шахтера» Игорь Петров так отзывался о новичке «Зенита»: «Ярослав – такой ровный парень, спокойный. Каких-то ярких случаев я сейчас с ним и не припомню. У нас люди его уважают за то, что он поддерживал Донбасс. И не стеснялся об этом говорить как раз в СМИ. Не боялся высказывать свою точку зрения».

Спортивный журналист, специалист по украинскому футболу Алексей Андронов в своем телеграмм-канале резко раскритиковал этот переход:

– Я думал, что разговоры о переходе Ракицкого в "Зенит" – чья-то странная шутка. Большей глупости, чем этот трансфер – просто и представить нельзя. Ракицкий – хороший игрок. Но не лучше тех, что есть. Он всю жизнь провел в одной команде, той, которой дарили 12-18 очков в сезоне. Которой было можно играть руками 3 раза за одну атаку, которая "на особом счету". В Питере все будет иначе. Тут другие судьи и соперники

В этих словах есть доля истины: об особом положении «Шахтера» в украинском чемпионате говорили годами. Если в российском футболе существует мем «Это Гинер все купил», то на Украине так же говорят про олигарха Рината Ахметова, президента клуба из Донецка.

Автор портала Sports.ru Александр Дорский для «Фонтанки» не согласен с Андроновым, и так прокомментировал переход Ракицкого в «Зенит»:

«Несмотря на то, что у Семака есть четыре центральных защитника (Иванович, Маммана, Нету, Мевля), покупка Ракицкого очень логична.

Во-первых, у Нету летом заканчивается контракт – судя по всему он уйдёт. Непонятна ситуация с Ивановичем, у которого есть предложения с Ближнего Востока. Маммана только недавно восстановился после травмы «крестов», а Мевля в этом сезоне вряд ли кого-то убеждает качеством своей игры.

Во-вторых, все они – правши, а в схеме с тремя центральными защитниками очень важно, чтобы один из них был левоногим. Через левшу можно быстрее выйти в атаку, он будет не так уязвим под прессингом, как правша, на этой позиции. У Ракикцого очень хороший первый пас, поэтому он полностью подходит под эти требования.

Думаю, что с его приходом Семак окончательно выберет схему с тремя центральными защитниками главной. В последние года два Ракицкий немного сдал в выборе позиции и скорости, но он все еще достаточно надёжен при игре 1-в-1. Но все-таки, скорее всего, его выбрали в первую очередь за левую ногу, первый пас и умение выйти из-под давления за счет дриблинга. В осенних матчах, в которых не участвовал Паредес, у Зенита были большие проблемы с выходом из-под прессинга. Теперь Семаку придётся перераспределять функции Паредеса между несколькими игроками – скорее всего, в этой части ключевыми фигурами станут Ракицкий и Нобоа».

Любопытно, но главный тренер «Зенита» Сергей Семак — сам воспитанник луганского футбола — согласен с журналистом: «Я думаю, на протяжении последнее времени мы нуждались в хорошем центральном защитнике с хорошим началом атаки, с левой ногой. У нас были определенные проблемы при выходе из обороны, когда на левом фланге играл «правоногий» игрок. Сейчас я очень рад. Я разговаривал с Ярославом и рад, что он принял наше предложение. Не сомневаюсь, что он своим опытом, игровыми качествами и характером поможет нам, нашей команде, стать сильней. Проблем с возрастом Ярослава я не вижу. Тем более, у нас в составе есть и более возрастные игроки. Ярославу потребуется немного времени на адаптацию. Во-первых, язык всегда помогает в таких вещах, а во-вторых, и российский футбол знаком Ярославу. Конечно, ему будет проще адаптироваться в сравнении с игроками, которые приезжают из других стран и континентов.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»