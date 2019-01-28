Премьер Финляндии поддержал идею экзамена для просителей убежища о поведении в обществе

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля поддерживает идею ввести для просителей убежища экзамен, с помощью которого можно было бы выяснить, насколько человек хорошо знаком с правилами поведения в финском обществе, передаёт Yle. По мнению главы кабмина, это поможет беженцам понять, что следует, а чего не следует делать в стране, которая их приютила.

«Такие вещи, как право на личную неприкосновенность, должны быть очевидными для приезжающих сюда просителей убежища», – сказал Сипиля. Премьер признал, что процесс интеграции не всегда шёл должным образом из-за нехватки ресурсов.

Напомним, что в Финляндии в конце 2018-го — начале 2019 года стало известно о ряде громких преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних в Оулу и в Хельсинки. На минувших выходных финские СМИ сообщили ещё об одном похожем деле в городе Раахе недалеко от Оулу. По статистике, каждый пятый подозреваемый в преступлениях против детей в 2018 году — иностранец. В финском обществе идёт дискуссия об ужесточении миграционной политики и об эффективности интеграции. Готовятся поправки к Закону о гражданстве и Закону об иностранцах.