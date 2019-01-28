Эскроу: счёт в пользу покупателя

Строительную реформу поругали почти все. Но мало кто назвал причины её проведения и оценил задачи. Эксперты строительного холдинга «ПСК» объяснили, в чём именно плюсы эскроу-счетов и почему выигрывают покупатели.

ПСК

По официальным данным, в 2018 году в России насчитывалось 34 000 обманутых дольщиков. Это очень много и сравнимо с населением небольшого города. Власти оценили статистику в динамике и поняли, что самостоятельно решить проблему рынок не способен. Тогда была анонсирована реформа со сменой механизма финансирования проектов. Теперь покупатели не платят деньги застройщику сразу, а вносят их на эскроу-счета, где они хранятся до окончания строительства.

Как и у любой реформы, у неё есть негативные и позитивные последствия, вопрос лишь в их конечном балансе. В данном случае было высказано много критики касаемо удорожания квадратного метра примерно на 10%*. Это много, но, объективно, это единственный минус, который обусловлен только лишь экономикой. А вот что в безусловном плюсе, так это характер финансовых отношений на рынке, который изменится в пользу дольщиков.

Только целевые расходы

Предыдущая редакция закона позволяла недобросовестным застройщикам бесконтрольно распоряжаться средствами дольщиков. Например, направлять их на другой проект или достройку предыдущих очередей. Так возникали ситуации, похожие на финансовые пирамиды. Рано или поздно они давали сбой и приводили к банкротству горе-девелоперов, но самое главное – оставляли людей без денег и крова над головой.

Теперь по системе эскроу-счетов, деньги не достанутся никому, пока покупатель не получит ключи от квартиры. В свою очередь, банк выдает застройщику кредит на строительство каждого отдельного проекта или очереди. Это исключает возможность нецелевого финансирования сторонних проектов. У покупателей недвижимости появились гарантии целевого расходования денег.

Возврат сбережений

Устаревший закон также не мог защитить деньги дольщиков, если у девелопера возникали финансовые проблемы. А запущенная система страхования договоров долевого участия не сработала так, как было задумано.

Теперь безопасность сделок по новым правилам обеспечивается сразу несколькими механизмами. Для начала, если девелопер не сможет выполнить свои обязательства, покупателю вернут 100% вложений. Или же банк аккредитует нового застройщика, который закончит начатый проект.

Это хорошо, но что делать, если проблемы возникнут у самого банка? Средства на эскроу-счетах страхуются по аналогии с банковскими вкладами. В случае, например, отзыва у банка лицензии, вкладчикам также вернут средства. Правда, пока действует ограничение – 10 млн руб. В эту сумму укладывается большая часть двухкомнатных и значительная часть трёхкомнатных квартир в новостройках. Вероятнее всего, страховая часть будет увеличена.

Два зайца по цене одного

Реформа проведена с целью минимизации рисков. Это решение с двойным выигрышем: система эскроу-счетов минимизирует риски при покупке квартиры, а рынок – от недобросовестных застройщиков. Как итог: новый механизм финансирования будет формировать безопасную систему для всех сторон сделки.

*по данным агентства недвижимости «Инком-Недвижимость»

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