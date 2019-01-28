Захарова отметила двусмысленность опечатки помощника Трампа о Венесуэле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова увидела второй смысл в заявлении помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который допустил опечатку в фамилии лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

«Помощник Президента США по нацбезопасности Дж.Болтон в своём твите, посвящённом Венесуэле, указал фамилию самопровозглашенного "президента" Венесуэлы Гуайдо (Guaidó) как Гиядо (Guiado). И не было бы причин обращать на эту опечатку внимание, но одно из значений "Guiado" переводится с испанского как "управляемый"», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы на фоне массовых протестов 23 января. В скором времени глава США Дональд Трамп официально признал Гуайдо временным венесуэльским лидером. Его полномочия также признали Канада, Бразилия, Аргентина и другие страны. Ряд стран ЕС готовы признать Гуайдо президентом Венесуэлы в случае, если вступивший в должность 10 января Николас Мадуро не объявит о проведении новых выборов.