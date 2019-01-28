Mercedes отзывает в России 8 микроавтобусов, которые могут стать ловушкой

АО «Мерседес-Бенц Рус» объявило отзывную кампанию для микроавтобусов модели Sprinter, проданных в России в июле 2018 года. У них могут не открыться двери.

Как сообщает 28 января пресс-служба Росстандарта, под отзыв попали всего восемь микроавтобусов Mercedes-Benz 906 (Sprinter). Замки дверей с электронной разблокировкой на этих автомобилях могли быть установлены с некорректными исполнительными рычагами. В этом случае есть вероятность, что распашную дверь переднего пассажира, сдвижную дверь грузового отсека и правую распашную дверь сзади будет не открыть, причем и снаружи, и изнутри. При ДТП эвакуировать пассажиров через правую сторону машины может оказаться невозможно.

В дилерских центрах на попавших под сервисную кампанию автомобилях проверят замки дверей и при необходимости заменят. Работы проведут бесплатно для владельцев. Проверить, попала ли машина под отзыв, можно, сверив VIN-код с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта.