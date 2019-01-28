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28.01.2019 14:56
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Консультация от ГАРАНТа: понижение в должности

Консультация от ГАРАНТа: понижение в должности

pixabay.com

Можно ли работника понизить в должности без его согласия, рассказывает эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Татьяна Трошина.

Понижение в должности означает перевод на нижестоящую должность, то есть на другую работу. Изменение условий трудового договора допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ, и заключается в письменной форме (ст. 72 ТК РФ).

Перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой функции работника) допускается только с письменного согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 ст. 72.2 ТК РФ. Без согласия работника допускается лишь временный перевод на другую работу при наличии чрезвычайных обстоятельств (катастрофы, пожара, эпидемии и прочее). Возможности перевода работника без его согласия на нижестоящую должность в связи с тем, что он не справляется со своими должностными обязанностями, трудовое законодательство не предусматривает.

В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника (часть 1 ст. 74 ТК РФ).

Согласно ст. 57 ТК РФ под трудовой функцией понимается работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы. Иными словами, при изменении должности работника изменяется трудовая функция, выполняемая работником. Поэтому такое условие трудового договора, как условие о трудовой функции (о работе по должности), не может быть изменено работодателем на основании ст. 74 ТК РФ. Таким образом, работодатель не вправе понизить работника в должности без его согласия.

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ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
Телефон: (812) 320-21-51
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