Соцсеть "ВКонтакте" научилась скрытно «архивировать» посты пользователей

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» получили возможность «архивировать» свои посты, скрывая их от посторонних глаз.

«Это удобный способ быстро скрыть неактуальные публикации со своей страницы по отдельности или за выбранный период. Теперь вместо удаления записей можно просто добавить их в архив — они будут скрыты из общего доступа и доступны только вам. При желании их можно будет восстановить», – заявил 28 января Андрей Рогозов, управляющий директор «ВКонтакте».

По его словам, новая возможность уже доступна в веб-версии "ВКонтакте" и в дальнейшем появится на мобильных устройствах.

В конце прошлого года пользователи «ВКонтакте» получили возможность узнать, какие данные о них хранятся на серверах социальной сети, как они обрабатываются и для чего могут использоваться. Ранее доступ к этим массивам информации был только у граждан и резидентов Евросоюза.

Соцсеть начала развивать свои сервисы по работе с персональными данными после обвинений в сотрудничестве со следствием и выдаче своих пользователей по первому запросу правоохранителей.