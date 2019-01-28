МВД РФ: Компромат на Россию собирается через россиян за рубежом

В других странах с российскими гражданами ведется «целенаправленная работа», чтобы собрать информацию, которую можно будет использовать в будущем.

«Совершенно очевидно, и мы это уже ощущаем, что с ними [соотечественниками] ведётся целенаправленная работа с целью сбора компрометирующей информации на руководство России и на страну в целом», – цитирует заместителя министра внутренних дел Игоря Зубова RT со ссылкой на его комментарий РИА Новости.

По данным МВД, в последнее время усилилось давление на граждан России, которые выехали из страны для работы или на ПМЖ за рубежом, а также на тех, кто имеет недвижимость или активы в других странах.

Напомним, что МИД РФ неоднократно подчеркивал опасность зарубежных поездок для россиян. Так, в феврале прошлого года российские дипломаты заверили, что США устроили фактическую охоту на граждан РФ в других странах.