В типографию в Приморском районе пришла полиция. В компьютерах искали критику врио губернатора Беглова

Сотрудники полиции проверяют типографию «Юниор Принт» в Приморском районе Петербурга 28 января. Как рассказали «Фонтанке», в движении «Весна» по их заказу типография должна была напечатать плакаты об уборке снега в Петербурге.

Полиция изымает компьютеры из офиса на Заусадебной улице, 31, сообщил активист Михаил Борисов, до сегодняшнего дня работавший на предприятии. По его словам, движение «Весна» заказало типографии печать плаката с изображением врио губернатора Александра Беглова. Тематика была посвящена уборке снега. Эскиз был выполнен в стиле «говорите правильно» и описывал ситуации, которые могли бы произойти с петербуржцами, не устоявшими на льду. По словам Борисова, полиция собиралась проверить плакат на предмет экстремизма.

Также сотрудники побеседовали с руководством типографии, после чего активисту заявили об увольнении.

«Фонтанка» попросила прокомментировать визит полицейских пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, однако ответа пока не получила.