80% украинцев назвали курс своей страны неправильным

Подавляющее большинство граждан Украины считает, что страна движется в неверном направлении. Только немногие убеждены в обратном, показали итоги опроса киевской компании Seetarget. Специалисты провели исследование под названием «Украина в фокусе социологии. Социальные настроения граждан во время избирательной кампании 2019».

«Абсолютное большинство оценивают направление движения страны как негативное. Почти 80% выбирают "скорее в неправильном направлении" и "однозначно в неправильном", но есть 14%, которые отмечают позитивное движение страны», – сообщил 28 января журналистам директор Seetarget Алексей Боровский.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты исследования, 43,2% респондентов считают нынешний курс украинских властей однозначно неправильным. Еще 37,1% считают, что страна идет «скорее в неправильном направлении».

Им противостоят 2,3% граждан, уверенных, что направление Украины однозначно правильное, а 11,9% оценивают его как «скорее правильное».

Социологи проводили замер с 17 по 23 декабря 2018 года. Они опросили 2010 респондентов старше 18 лет. Ошибка выборки составляет не больше 2,3%.