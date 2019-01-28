Новость в картинке: Петербург – третий в России по продажам роскошных машин, с большим отставанием

За 2018 год в России было продано 1463 автомобиля класса «люкс». По сравнению с 2017 годом это на 1,6% больше. Тем не менее в декабре сегмент Luxury на российском рынке упал на 8% после трех месяцев роста подряд.

Как сообщает 28 января аналитическое агентство «Автостат», почти половина проданных за год шикарных автомобилей – это Mercedes-Benz Maybach S-Class. Вторая марка в рейтинге – Bentley – отстает более чем в два раза.

По регионам традиционно лидируют Москва и Подмосковье, на них пришлось около 70% продаж, или 991 автомобиль. Петербург стал третьим, причем с большим отставанием: в городе на Неве продали 126 люксовых машин. В остальных регионах не купили и 40.