ГИБДД нашла нарушение в Instagram. Молодёжь каталась на ватрушке по Невскому среди машин

Отдел ГИБДД по Центральному району Санкт-Петербурга возбудил административное расследование по факту видеозаписи нарушения ПДД, размещённой в соцсетях.

Ролик с катанием на ватрушке, привязанной к машине, в центре Петербурга, в том числе на Невском проспекте, выложил 19 января в Instagram пользователь, называющий себя пранкером. В своих постах он демонстрирует разные хулиганские выходки, например поливает водой прохожих или кидает им под ноги петарды. При этом на своей странице «ВКонтакте» молодой человек пишет: «Самая лучшая любовь там, где есть уважение». Научить взрослых людей уважению правоохранительные органы, к сожалению, не в силах. Остаётся только наказывать за нарушения.

ГИБДД установила владельца автомобиля, к которому была привязана ватрушка. Административное расследование возбуждено по факту перевозки пассажиров вне кабины, рассказали «Фонтанке» 28 января в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным «Фонтанки», автомобиль, запечатлённый на видео, принадлежит женщине. За последние месяцы зафиксировано с десяток нарушений ПДД, совершённых на нём, причём разными людьми.

Напомним, ГИБДД изучает ещё одну похожую видеозапись, размещённую в соцсетях: катания на ватрушке (тюбинге) на скорости 100 км/час устроили на КАД.

Подобные покатушки могут привести к травмам и смерти «пассажира», к уголовному делу в отношении водителя и тюремному заключению, к ДТП с участием других транспортных средств.

Зимой 2017 года в Ленобласти произошли две трагические истории. В феврале в садоводстве Кировском районе 19-летний молодой человек на ватрушке, привязанной к машине, вылетел под встречный автомобиль. Он успел назвать свой возраст и имя, после чего потерял сознание и впал в кому. Через несколько дней на трассе «Скандинавия» 24-летний парень при подобных же обстоятельствах врезался в дерево и получил тяжёлые травмы. Любопытно, что в обоих случаях водители, развлекавшие приятелей, скрылись с места ДТП.