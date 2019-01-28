Дом Культуры Льва Лурье и RBI просят петербуржцев помочь в создании блокадной экспозиции

RBI

Дом культуры Льва Лурье и Группа RBI продолжают формирование памятной экспозиции на территории бывшего Левашовского хлебозавода, работавшего для ленинградцев в страшные блокадные дни.

Одновременно со скрупулезной архивной работой начинается сбор фотографий и документов из семейных архивов блокадников и их потомков.

Идея блокадной экспозиции на территории бывшего Левашовского хлебозавода продолжает развиваться. С октября 2018 года, ее создатели активно работают в архивах, выясняя имена, даты рождения, смерти или эвакуации из блокадного Ленинграда каждого жителя квартала, ограниченного Большой Зелениной улицей, Левашовским и Чкаловским (в те времена Геслеровским) проспектами. Научной работой занимается заместитель директора по научно-исследовательской работе Военно-медицинского музея Минобороны РФ Дмитрий Журавлев. Он исследует исторический ландшафт: разрушение в годы блокады тех или иных сооружений в окружении хлебозавода, внешний облик фасадов домов.

Идеологическим куратором проекта выступает историк, педагог и публицист Лев Лурье. В канун 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистcкой блокады он обратился к петербуржцам с призывом поделиться фотографиями своих близких, умерших или выживших в блокаду; домов – уцелевших, сгоревших, разобранных на дрова; писем, дневников и воспоминаний; личных документов, карточек на хлеб, школьных тетрадок…

«Мы обращаемся к блокадникам и их потомкам, проживавшим на Большой, Малой и Глухой Зелениной, Пудожской, Петрозаводской, Резной, Газовой, Барочной, Лодейнопольской улицах, на улице Ленина, набережной Адмирала Лазарева, Чкаловском и Левашовском проспектах, – помогите, – говорится в обращении Льва Лурье к петербуржцам. – Если Вы хотите, чтобы память о Ваших родных и соседях сохранилась, присылайте фотографии свидетельств на адрес blokada@dklurie.ru или выкладывайте на странице «Левашовский» сайта dklurie.ru. Или звоните: +7-921-744-64-63».

Финансирование проекта полностью берет на себя Группа RBI – собственник бывшего Левашовского хлебозавода и девелопер прилегающей территории.