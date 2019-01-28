Рост тарифов на 300% и грузовик по графику. Как в регионах проходит «мусорная реформа», которая грозит и Петербургу

В январе жители регионов России столкнулись с проблемами вывоза отходов по-новому - введенные повышенные тарифы наложились на неготовность к изменениям региональных операторов, управляющих компаний и чиновников. В Смольном обещают учесть чужие ошибки.

Роман Рожков/Интерпресс

Из десятков городов страны приходят сообщения о готовности присоединиться к акции протеста против запущенных мусорных операторов. Инициатива выступления пошла с севера России. Там (в отличие от Петербурга, где ввели годовой мораторий на изменения) уже начали ощущать все прелести реформы. «Фонтанка» изучила первые шишки соседей.

Большинство россиян, за исключением жителей городов федерального значения: Петербурга, Москвы и Севастополя, начали год одинаково — в кучах мусора. От Якутска до Крыма отходы перестали вывозить прямо с 1 января, и во дворах наметились свалки, а в домах оказались переполнены мусоропроводы.

С 2019 года за всю работу, от забора до утилизации отходов, в регионах должны начать отвечать выбранные мусорные операторы. Их задача – увеличить процент переработки отходов, разобраться с незаконными свалками и наладить раздельный сбор. Оплачивают банкет жители. Вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) перестал быть жилищной услугой и входить в состав платы за содержание жилого помещения. В 2019 году сбор средств вместо поквартирного стал подушевым и проявился отдельной строкой в квитанциях. В Петербурге согласованный тариф «замороженного» оператора – 140 рублей с человека.

Уже к 5 января редакцию челябинского 74.ru завалили сообщениями о мусоре, который не вывозили с придомовых контейнерных площадок с прошлого года. Выяснилось, что ряд управляющих компаний просто уволили перед праздниками дворников, так как решили, что обязанность по уборке контейнерных площадок возложена на регоператора. А тот заявил: все, что за бортом контейнера, — не его забота.

«У нас ответственность наступает в момент погрузки твёрдых коммунальных отходов. И если контейнер пустой, а вокруг отходы, то это работа дворников. Есть и вклад жителей в эту проблему с душком», – пояснил директор челябинской конторы «Центр коммунального сервиса» Алексей Бубнов.

В Череповце жители столкнулись с тем, что после погрузки отходов сотрудники мусорной компании не закатывают контейнеры обратно на площадку, а высыпавшееся их содержимое попросту не подбирают. Крупногабаритные отходы и вовсе начали вывозить только по заявкам, пишет GorodChe. Расчищать площадки от снега тоже, как выяснилось, не забота оператора.

При этом жаловаться жителям некуда. В Калининграде, например, дозвониться на горячую линию единого регионального оператора и сообщить про переполненные мусорки невозможно, плохо работают и другие виды обратной связи, пишет местное издание Klops.ru.

В ряде регионов операторы просто недооценили силы. В Вологде из-за недостатка контейнеров жителей вообще обязали выбрасывать мусор по графику. Местный регоператор оповестил жильцов, что они теперь должны будут вставать в 6:45 утра, чтобы успеть до 8:00 выкинуть мусор в грузовик, который будет задерживаться у каждого объекта ровно на 15 минут. В Волгограде мусорный оператор после начала работы понял, что ему не хватает людей и техники, и начал срочно их закупать.

Мусорная реформа в Тюмени привела к тому, что там свернули действующий раздельный сбор мусора. Металлические сетки, в которые жители города и ближайших населенных пунктов несколько лет складировали пластик, начали повсеместно убирать. Компания «Транссервис», которая обслуживала около 1000 таких сеток, заявила, как пишет 72.ru, что заключила с региональным оператором контракт на вывоз ТКО, и все ее силы сейчас брошены на эту работу.

Подбросили проблем и супермаркеты. В Челябинске при заключении договоров с регоператором был упущен тот момент, что они грузят мусор в мусоровозы непосредственно из магазина. Их сотрудники, не дождавшись мусоровозов, стали выгружать свой мусор на контейнерные площадки около домов.

В Новосибирской области к началу реформы вообще не успели заключить договоры с большинством компаний города. Из 30 тысяч юридических лиц, которые, по идее, должны вывозить мусор, с оператором заключили договор порядка четырех тысяч организаций, сообщает «Континент Сибирь».

При этом россияне ощутили на себе резкое увеличение тарифов. В Екатеринбурге, например, они выросли сразу на 300%, посчитал Znak.com. С каждого прописанного в квартире теперь берут по 148,62 руб., а с жителей частных домов — по 182,11 руб. То есть рост платы за услугу превышает 300%. А в зависимости от числа жильцов цена услуги может расти кратно, превышая 1000%.

В Новгородской области (по данным портала «Провинция») жители стали распространять сообщения, что раз они никаких соглашений с регоператором не подписывали, то можно ему и не платить. В ответ им пригрозили административными штрафами в 1 – 2 тысячи рублей.

– Так думать ошибочно, – пояснил генеральный директор новгородского регоператора «Экосити». – Договор с оператором может быть как письменным, так и публичным – не требующим подписания обеими сторонами. Об этом говорит федеральный закон «Об отходах производства и потребления».

А омичам местные чиновники предложили выход – начать сдавать вторсырье, чтобы покрыть рост тарифов, пишет Gorod55.

«Сдача ресурсов на вторичную переработку – это возможность каким-то образом компенсировать часть своей платы. Региональному оператору необходимо оплачивать по утвержденному тарифу, но часть средств вот таким образом может возвращаться гражданину, если он изъявит желание этим заниматься», – пояснил зампредседателя омской РЭК Алексей Тихомиров.

Под давлением общественности в некоторых регионах пошли на снижение тарифов . В Калмыкии по итогам совещания с участием главы региона Алексеем Орловым было принято решение снизить плату для населения районных центров и сельских поселений с 81 рубля до 54 рублей. В Бурятии также заявили, что тариф будет пересматриваться в сторону уменьшения (до 88 рублей со 110) благодаря решению правительства РФ об освобождении регоператоров от НДС.

В комитете по благоустройству Петербурга «Фонтанке» сообщили, что внимательно смотрят за ситуацией в других частях России.

– Мы, безусловно, анализируем опыт коллег, общаемся, например, с представителями Московской, Липецкой областей. Но важно понимать, что Санкт-Петербург – город федерального значения, и у нас вопросы размещения отходов решаются во взаимодействии с соседним регионом – Ленинградской областью, – пояснили «Фонтанке» в Смольном.

И добавили, что в Северной столице сейчас работа по сбору и транспортированию отходов продолжается во взаимодействии управляющих организаций и транспортных компаний. А выбранный региональный оператор Петербурга – МПБО-2 – находится в стадии подготовки. Формально обязательный срок запуска мусорного оператора сдвинули на три года. Но в Петербурге на данный момент введен годовой мораторий.

Как будет работать региональный оператор и сколько придется платить жителям за его услуги – «Фонтанка» подробно расспросила куратора проекта в конце прошлого года.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»