Порошенко пойдет на выборы как самовыдвиженец

Действующий президент Украины Петр Порошенко пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца, а не кандидата от своей партии "Блок Петра Порошенко". Об этом 28 января сообщает Strana.ua со ссылкой на источники в администрации.

По данным собеседников издания, такое решение принято из-за того, что рейтинг "Блока Петра Порошенко" еще ниже, чем рейтинг самого президента.

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. ЦИК зарегистрировал почти два десятка кандидатов. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, остается глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которую ЦИК уже зарегистрировал. Порошенко официально пока не объявил о намерении баллотироваться на второй срок, по данным прессы, это произойдет 2 февраля.