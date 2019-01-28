В МВД сообщили о переброске боевиков из Пакистана к Таджикистану. Ведомство опасается провокации у российских границ

У южных границ России, возможно, готовится масштабная провокация с «выдавливанием» беженцев, сообщил замглавы МВД Игорь Зубов. По его информации, боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» вертолетами перебрасывают с территории Пакистана на границу Таджикистана.

«Боевики ИГИЛ в массовом порядке неизвестными вертолетами с территории Пакистана перебрасываются сегодня на границу Таджикистана. Там планируются, видимо, масштабные провокации в перспективе с выдавливанием большого количества беженцев и со всеми последствиями в сторону РФ», – заявил замминистра на итоговой коллегии МВД по Татарстану, его слова приводит РИА Новости.

Он призвал коллег к особому вниманию к приезжающим из Таджикистана и Узбекистана, несмотря на то, что они стали вести себя «более законопослушно».

«Мы видим, что у нас идет приток мигрантов из определенных стран. Несмотря на то, что они, судя по показателям, стали вести себя более законопослушно, но, тем не менее, та идеология, которую они сюда завозят, те их устремления, они изначально требуют нашего повышенного внимания», – заявил Зубов.

Напомним, 21 января ФСБ заявила, что раскрыла ячейку международной террористической организации «Исламское государство», действовавшую на территории Краснодарского края, Дагестана и Адыгеи. Ее члены под видом благотворительности организовали сбор и переправку денег для боевиков в Сирии. Всего в арабскую республику было направлено свыше 10 млн рублей.