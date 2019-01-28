Ключевой свидетель по делу Никиты Белых арестован по обвинению в мошенничестве

Гендиректор АО «Нововятский лесоперерабатывающий комбинат» (НЛК) Руслан Цуканов, который стал одним из главных свидетелей со стороны обвинения по делу экс-губернатора Кировской области, был арестован на 2 месяца после выдвинутых против него обвинений в мошенничестве и самоуправстве.

Цуканова вместе с двумя предполагаемыми подельниками задержали 22 января в Москве. Дело ключевого свидетеля по делу Никиты Белых никак не связано с бывшим губернатором. Об этом 28 января сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет Кировской области.

«В 2018 году группа лиц в составе генерального директора АО «НЛК», представителя этой компании и конкурсного управляющего ООО «ИК «КБФ» из личной корыстной заинтересованности и в интересах третьих лиц – кредиторов ООО «ИК «КБФ» путем обмана завладели имуществом, принадлежащим ООО «Сокольский фанерный комбинат», а именно – незаконным способом приобрели право собственности на здание участка по переработке макулатуры, расположенное в поселке Мурыгино, кадастровой стоимостью более 9 миллионов рублей», – рассказали в региональном Следственном комитете.

После этого директор АО «НЛК» якобы нанял частное охранное предприятие для захвата имущества компании. 16 ноября 2018 года вооруженные чоповцы заняли здание. Аналогичный способ был опробован также для захвата цеха печати на имя ООО «ИК «КБФ».

Напомним, что в феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Никиту Белых к восьми годам лишения свободы по делу о получении взяток на сумму около 250 тысяч евро. Тогда Руслан Цуканов был свидетелем стороны обвинения.

Сергей Мартынов с 2004 года был арбитражным управляющим, в последнее время участвовал в региональных судебных процессах. Илья Огородников является руководителем и учредителем около 20 кировских фирм.