«Фабрику троллей» снова вывели на мороз. Взрывотехники роются в мусорных корзинах

Бизнес-центр «Лахта-2» третий подряд рабочий день приостанавливает работу из-за угрозы взрыва. Анонимы снова разослали электронные письма в петербургские суды, подсказав, где искать бомбы.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, с утра понедельника, 28 января, проводится эвакуация «Лахты-2» на улице Оптиков, 4, литера А. На аналогичный променад офисных работников обрекли в четверг и пятницу.

По информации «Фонтанки», в полдевятого утра в несколько районных судов города пришли письма о взрывных устройствах, сложенных в мусорных корзинах и в кабинетах. «Будут нужны жертвы – сделаем», – пообещали виртуальные минеры.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга «Фонтанке» подтвердили получение анонимок Дзержинским, Куйбышевским и Выборгским райсудами. Информация передана в правоохранительные органы.

Количество эвакуированных сегодня пока неизвестно. За два предыдущих дня на морозе вынужденно прогулялось почти 1200 человек.

Бизнес-центр «Лахта-2» стал новым пристанищем «фабрики троллей», которая считается подконтрольной миллиардеру Евгению Пригожину.