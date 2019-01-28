Завершено расследование дела о смерти балетмейстера Мариинского театра. Он не проснулся после наркоза в стоматологическом кресле

Следственный комитет Петербурга завершил расследование уголовного дела в отношении врача анестезиолога-реаниматолога Андрея Гольтякова. Медик обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и причинении смерти по неосторожности. После его укола не смог прийти в себя балетмейстер Мариинского театра Сергей Вихарев.

2 июня 2017 года артист прибыл в частную клинику «Доктор Лившиц» на Торжковской улице. Вихарев готовился к замене зубов верхней челюсти на импланты. Помимо штатных хирурга и его ассистента, в процедуре принял участие приглашённый анестезиолог, 55-летний Андрей Гольтяков. Он трудился в выездной бригаде ООО «ЦИМ-ИнАлМед».

По версии следствия, анестезиолог не провел своевременного квалифицированного обследования перед проведением наркоза, ввёл пациенту «явно превышающую» дозу препарата «Пропофол». Во время хирургического вмешательства бригада «Доктора Лившиц» зафиксировала у пациента остановку дыхания, отсутствие пульса на сонных артериях.

«Он [Гольтяков] не обеспечил должный уровень анестезиологической безопасности потерпевшего и обязательное адекватное мониторное наблюдение при проведении анестезиологического пособия, продолжая вводить ему указанный препарат, вплоть до обнаружения признаков отсутствия сердечной деятельности и изменения цвета кожи потерпевшего», — отметили в СК.

Сейчас Андрей Гольтяков находится на подписке о невыезде. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд для рассмотрения по существу.