Уволенный куратор строительства космодрома Восточный найден мертвым на улице

Бывший руководитель госпредприятия «Дальспецстрой» Дмитрий Савин, который лишился своей должности со скандалом, был обнаружен без признаков жизни в Москве. Основная причина смерти – самоубийство. Об этом 28 января рассказало издание «Лента.ру» со ссылкой на сообщения правоохранительных органов.

Тело отвечавшего за строительство космодрома в Амурской области чиновника нашли прямо на улице Привольной. Около трупа обнаружили и карабин Browning.

Напомним, что Савин ушел с поста главы «Дальспецстроя» в марте 2015 года по собственному желанию, но продолжил работать в структуре организации. Его увольнение состоялось по поручению Дмитрия Рогозина, который тогда занимал должность вице-премьера РФ. Основной причиной кадровых перестановок стала невыплата зарплаты работникам, строившим космодром. По данным проверки, Савин воспользовался служебным положением, устроив в компанию свою жену с зарплатой 800 тысяч рублей. При этом строительство Восточного затягивалось, а за семь лет были возведены только четверть из запланированных объектов. По данным Генеральной прокуратуры, сумма ущерба от нарушений достигла 10 миллиардов рублей.