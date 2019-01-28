МИД РФ призвал россиян избегать акций «желтых жилетов» во Франции

МИД РФ рекомендует россиянам избегать мест массового скопления людей во время запланированной на 2 февраля новой волны протестов «желтых жилетов» во Франции. Об этом говорится в сообщении департамента Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского внешнеполитического ведомства, размещенном 28 января в Twitter.

«2 февраля в крупных городах страны планируются очередные выступления движения «желтых жилетов»; в Париже манифестанты соберутся в 11:00 на площади Феликса Эбу; повышенные меры безопасности; рекомендуется избегать мест массового скопления людей», – отмечается в сообщении департамента.

#Франция – 2 февраля в крупных городах страны планируются очередные выступления движения «желтых жилетов»; в Париже манифестанты соберутся в 11:00 на площади Феликса Эбу; повышенные меры безопасности; рекомендуется избегать мест массового скопления людей pic.twitter.com/It5TzSHff7 — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 28 января 2019 г.

Во Франции с ноября 2018 года продолжаются акции за отставку президента Эмманюэля Макрона, протестующие одеты в жилеты желтого цвета. С 17 ноября 2018 года погибли десять человек, ранения получили почти 3 тыс.: 2 тыс. так называемых «желтых жилетов» и около 1 тыс. полицейских.