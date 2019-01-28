Проспект Ветеранов у жилого комплекса «Солнечный город» продлят к концу 2019 года

Setl Group

«Дирекция транспортного строительства» заключила контракт с компанией «Возрождение» на продление пр. Ветеранов от ул. Пионерстроя до пересечения с пр. Буденного.

Как сообщается на официальном сайте администрации Петербурга, автомобильное движение по новому участку пр. Ветеранов планируют открыть уже в конце 2019 года.

Проектную документацию на продолжение пр. Ветеранов разработал и передал городу холдинг Setl Group, девелопер проекта «Солнечный город». Протяженность нового отрезка трассы составит 2,3 км, а ширина – 4 полосы, по две в каждую сторону.

Setl Group разработал ППТ для территории комплекса «Солнечный город». В настоящее время холдинг готовит проектную и рабочую документацию на все внутриквартальные дороги в рамках еще не построенных очередей.

Для удобства дольщиков и улучшения транспортной доступности комплекса девелопер также обустраивает временную дорогу, которая соединит «Солнечный город» с ул. Свердлова. Она станет продолжением безымянного проезда между домами 169 и 171. Новая двухполосная дорога протяженностью около 800 метров свяжет микрорайон с пр. Буденного и обеспечит выезд на Санкт-Петербургское шоссе и КАД. Дорога уже частично построена, однако для полного завершения проекта необходим ряд согласований – Setl City находится в процессе получения документов на продолжение работ.

Эксклюзивным брокером проекта «Солнечный город» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Солнечный город" – застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/solnechnyi-gorod/ declarations