«Черным кредиторам» можно не платить. В России ограничили размер процентов и неустоек для кредитов

В России вступили в силу ограничения на размер процентов, неустоек, штрафов, пени и иных начислений по кредитам. Изменения зафиксированы в законах «О потребительском кредите (займе)» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Взыскание долгов нелегальных организаций, которые не ведут профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, не допускается. Закон также ограничивает возможность уступки прав и требований по таким договорам, которая допускается только лицу, осуществляющему профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, финансовому агенту либо специализированному финансовому обществу.

Ставка по обычным потребительским кредитам до одного года не сможет превысить 1,5% в день, а общий размер всех неустоек и процентов – сумму первоначального займа, более чем в 2,5 раза. С июля 2019 года — в два раза. А с 2020 года – в 1,5 раза. Сегодня проценты зачастую измеряются четырехзначными цифрами, а задолженность вырастает в несколько раз.

Как писала «Фонтанка», на фоне низких ставок по ипотеке и потребительским займам россияне нарастили долги по кредитам почти до 15 трлн рублей.