В Финляндии морозы, снегопад и сильный ветер. Finnair отменил 12 рейсов, «Аллегро» опаздывает

В Финляндии из-за сильных морозов вновь проблемы с движением поездов. Из-за низкой температуры в городе Керава рядом с Хельсинки, по данным Ilta-Sanomat, заклинило стрелки, на исправление неполадки ушло какое-то время, из-за чего сбилось расписание поездов. На данный момент точность прибытия пассажирских составов дальнего следования составляет всего 47%, указано на сайте финской железнодорожной компании VR.

По информации VR, опаздывает на 46 минут и «Аллегро» № 784 отправлением Хельсинки — Петербург.

В Суоми в понедельник, 28 января, во второй половине дня ожидается метель — атмосферный фронт с порывистым ветром и снегом идёт с запада. На юге страны ожидается до 20 см снега. Юго-восточный ветер в Финском заливе может достигать 16 м/с. В связи с непогодой авиакомпания Finnair отменила 12 пар рейсов с вылетом/прилётом в Хельсинки (петербургских среди них нет). Аэропорт также предупредил о возможных задержках и отменах рейсов.

В Южной Карелии в ночь на 28 января был побит температурный рекорд зимы — как сообщает Etelä-Saimaa, в Коннунсуо столбик термометра опустился до -34,7 градуса Цельсия.